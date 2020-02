Yellowbrothers beleven bange dagen, maar leven op hoop: “Sporting Lokeren is familie!” Kristof Vereecke

20 februari 2020

07u20 0 Zelzate Zelzate en Wachtebeke kleuren al meer dan dertig jaar voor een groot stuk geel, wit en zwart. Het is de verdienste van The Yellowbrothers, de grootste Sporting Lokeren-supportersclub buiten Lokeren. “Mijn hart bloedt”, zucht voorzitter Jan Coppens als hij het over het dreigende faillissement heeft van zijn favoriete club. “Ooit vetrokken we met tien volle bussen richting Heizel, vorige week reden we met 4 auto’s naar Westerlo.”

Jan Coppens kreeg de Lokeren-microbe te pakken via zijn vader. “Ik ga al van mijn tien jaar naar Lokeren. Mijn vriendenkring dat is Sporting Lokeren. Op mijn vijftigste verjaardag kreeg ik een fotocollage cadeau van mijn beste maat. Zeker 90% van die foto’s hadden te maken met Sporting Lokeren.” Het moet duidelijk zijn: Jan Coppens ziet af dezer dagen. “Ik lig er ’s nachts wakker van. Het idee dat ik mensen waarmee ik veertig jaar lang elke week naar het voetbal ga niet meer zou zien, is bijna ondragelijk. Lokeren is meer dan een voetbalclub voor mij. Het is familie. De laatste dagen denk ik vaak: wat zou pa daar van gevonden hebben?”

Gloriejaren

Coppens maakte dan ook de gloriejaren mee. “Onze club bestaat van 1997. We hebben samen zoveel gedeeld. De bekerfinales vergeet ik nooit meer. Met tien bussen richting Heizel, 550 man voor café Napoleon, een geel-wit-zwarte mensenzee.” En dan zijn er nog de Europese verplaatsingen. “0-2 voor op Manchester City, tien punten in de Europa League,…” Coppens kan nog wel een paar uur bezig blijven met herinneringen ophalen.

KVV

Tussen al die herinneringen de jaarlijkse openingswedstrijd van het seizoen op KVV Zelzate. Ooit een derde provincialer, volgend jaar misschien een club die net als Sporting Lokeren in tweede amateurklasse start. “Eerlijk? Als ik zie hoe die club geleid wordt, ben ik jaloers. Onze huidige voorzitter is erin geslaagd Lokeren op drie maand kapot te malen, als ik dan de gezonde groei bij KVV zie. Volgend jaar is er zelfs misschien geen wedstrijd meer in Zelzate.”

Slapende supporters

Toch is Lokeren nog lang niet dood en ook The Yellowbrothers zijn springlevend. “Er zit nog steeds 2.500 man in het stadion. Bovendien krijg ik een massa steunbetuigingen. Er zijn zoveel slapende Lokeren-supporters die de laatste drie jaar afgehaakt hebben omdat ze geen voetbal te zien kregen. Geef ons een goed beleid en die mensen staan er weer. Wij gaan Lokeren alleszins niet opgeven. Ook niet in eerste amateur. Zolang het stamnummer bestaat, zullen we er staan. Vanuit onze supporterslokalen in Zelzate en Wachtebeke. Al is het dezer dagen moeilijker om een bus te vullen. Dat is de realiteit. Ooit vertrokken we met tien volle bussen richting Heizel, vorige week reden we met 4 auto’s naar Westerlo. Maar is hoop, volgende week gaan we met 22 Lokeren-supporters kijken naar Cyriel Dessers bij Heracles Almelo. Eens een sportingboy, voor altijd een sportingboy!”