Woning zwaar beschadigd door uitslaande brand in Zelzate Wouter Spillebeen

24 september 2019

23u14 2 Zelzate In de J. de Tillouxlaan in de Zelzaatse wijk Klein Rusland is een woning vanavond zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. De bewoner (67) was niet thuis toen de brand ontstond en er vielen geen gewonden.

De brandweer kreeg rond kwart over negen 's avonds de melding van een brand in Klein Rusland. De vlammen sloegen uit het raam toen ze ter plaatse kwamen. “Het was op het eerste zicht onduidelijk of er slachtoffers waren, maar al snel bleek dat de bewoner niet thuis was toen de brand ontstond”, aldus de brandweer. Er vielen dus geen gewonden.

De brandweer had heel wat werk voor ze het vuur onder controle kregen. De bovenverdieping van de woning raakte volledig vernield en de vlammen verspreidden zich al in het dak. Uiteindelijk konden de brandweerlieden de brand toch onder controle krijgen na ruim een uur blussen. Nu blussen ze nog na. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet duidelijk.