Wittouck Kermis zet zilveren jubileum even on hold Kristof Vereecke

06 april 2020

15u29 1 Zelzate Voorlopig geen 25ste editie van Wittouck Kermis eind augustus. De organisatoren zetten alles even on hold vanwege de huidige coronacrisis. “We overwegen een lightversie in café The Club, maar de jubileumeditie zal voor later zijn.”

De organisatoren van Wittouck Kermis wilden dit jaar groots uitpakken voor de 25ste verjaardag van hun geliefde kermis, maar dat is buiten de coronacrisis gerekend. “We kunnen het risico niet nemen nu contracten aan te gaan met artiesten om daarna te moeten vaststellen dat er geen volk op afkomt. We zien een financiële catastrofe niet zitten”, zegt Agnes De Quick van café The Club. Een lightversie in haar café behoort eventueel wel tot de mogelijkheden. “We moeten zien hoe alles evolueert. Afhankelijk daarvan kunnen we pas dingen plannen. Maar een traditionele verjaardagskermis met gaaibollingen, kaartingen en optredens zit er niet in", klinkt het.