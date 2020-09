Winkeluitbaatster zendt klanten handgeschreven brief als dank voor steun tijdens lockdown Kristof Vereecke

22 september 2020

17u21 0 Zelzate Katrien Hyde van de bekende modezaak Treffer op de Grote Markt stuurt al haar klanten deze week een persoonlijke brief om hen te bedanken voor de steun tijdens de lockdown. Tegelijkertijd nodigt ze iedereen uit voor de opendeurweek die komend weekend start.

“Of ik geen pijn heb aan mijn pols van al dat schrijven?”, glimlacht Katrien. “Gelukkig bestaat er tegenwoordig zoiets als kleurenkopies.” Dat betekent evenwel niet dat de brief minder uit het hart komt. “Integendeel, ik zocht net een middel om iedereen persoonlijk te bedanken. Volgens mij is er geen mooiere manier omdat te doen dan met een handgeschreven brief. Ook al is het dan een kopie van mijn eigen handgeschreven exemplaar.”

Huisbezoeken

Katrien begint de brief met een bedanking voor de steun tijdens de lockdown. “Ik heb echt het moeilijkste voorjaar van gans mijn carrière beleefd. Door de klanten heb ik evenwel mijn hoofd boven water weten te houden. Je wil niet weten hoeveel huisbezoeken ik gebracht heb met kledij uit de winkel. Ik dank daarbij vooral ook de vele mensen die foto’s posten op onze facebook en instagrampagina’s. Die foto’s waren niet alleen een geweldige steun, ze waren ook nog eens een geweldige manier om reclame te maken voor de zaak.”

Opendeur

Nu de lockdown al enkele maand achter de rug is, blikt Katrien vooruit. “Ik nodig in de brief al mijn klanten uit voor de opendeur. Vanwege de coronamaatregelen gaan we dit jaar voor een opendeurweek. Op die manier kunnen de klanten de winkel gespreider en dus veiliger bezoeken. Ik kijk er echt naar uit om iedereen te verwelkomen.”

De opendeurweek van Treffer start op vrijdag 29 september en loopt door tot en met zondag 4 oktober.