Wim Van Aerde stopt als voorzitter van feestcommissie De Katte: “Mini-coronastoet op 2 augustus wordt mijn laatste” Kristof Vereecke

05 juli 2020

14u28 0 Zelzate Zondag 2 augustus krijgt Katte Kermis toch nog een ministoet met enkel de Katse reuzen, de wagen van de feestcommissie en de bekende Katse katjes. Voor Wim Van Aerde wordt het zijn laatste stoet als voorzitter van de Katse feestcommissie.

“Kleed je huis aan in de Katse kleuren, want zondag 2 augustus gaat er iets kleins gebeuren!” Op die manier kondigde de Katse feestcommissie zondag aan dat er toch nog een stoet komt tijdens de eerste zondag van augustus. Geen grote reuzenstoet zoals gewoonlijk, maar een ministoet met enkel de Katse reuzen, de wagen van de gemeentelijke feestcommissie, de befaamde Katse katjes en het college van burgemeester en schepenen. Alle andere activiteiten zoals de koersen en de populaire jogging gaan niet door. “Veel meer kunnen we op dit moment niet doen”, zegt Wim Van Aerde, voorzitter van de Katse feestcommissie. “We weten momenteel niet hoe het virus gaat evolueren en kunnen geen risico’s nemen.”

Afscheid

Voor Wim Van Aerde wordt het zijn afscheid. Na vijf jaar neemt de Zelenaar afscheid als voorzitter van de Katse feestcommissie. Van Aerde verving destijds Philippe De Rycke. “Ik heb de liefde voor de Katte en zijn kermis via mijn vrouw te pakken gekregen. Ik was lid van de feestcommissie en vond dat deze traditie moest blijven bestaan. Vandaar dat ik toen beslist heb Philippe te vervangen. Een taak die ik altijd met volle overgave gedaan heb”, zegt Van Aerde. “Ik werk vier vijfden, die andere vijfde ging naar De Katte. Vanaf volgend jaar begin ik opnieuw voltijds te werken en ga ik de Katte niet dezelfde tijd kunnen geven als daarvoor. Bovendien zijn er nog andere dingen in het leven. Het was ook niet altijd evident om de feestcommissie te leiden vanuit Zele, maar ik heb het bijzonder graag gedaan.”

Nieuwe Katse feestpaus gezocht

De volkswijk De Katte is Van Aerde dan ook terecht dankbaar, maar moet nu op zoek naar een opvolger en dat lijkt niet evident. “Momenteel is er niet echt een kandidaat, maar er is nog wat tijd”, zegt Van Aerde.

Bij de gemeente Zelzate willen ze de feestcommissie van De Katte alvast helpen. “Deze traditie mag niet verloren gaan. Vandaar dat we zullen bijspringen waar we kunnen tot er een nieuwe Katse feestpaus gevonden wordt”, klinkt het in een eerste reactie.

Naast de ministoet komt er wel een volwaardige light editie van de Katse Feesten, het festival van de plaatselijke scouts dat gelijktijdig met Katte Kermis georganiseerd wordt.