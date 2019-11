Willemfonds haalt Bas Birker naar De Eekhoorn Kristof Vereecke

13 november 2019

13u29 3 Zelzate Onder de noemer ‘Zelzate Lacht!’ haalt het plaatselijke Willemfonds aanstaande zondag Bas Birker naar De Eekhoorn.

De Nederlander is één van de rijzende sterren in stand-up comedyland. “Na het sportpaleis en een vaste afspraak op Radio 2 komt hij nu naar Zelzate”, zegt een trotse voorzitter Andy Standaert. “Het voorprogramma is in handen van Hans Cools.” ‘Zelzate Lacht’ start om 15 uur in zaal De Eekhoorn in de Wachtebekestraat. Kaarten kosten 10 euro voor leden van het Willemfonds en 12 euro voor niet leden. Reserveren is verplicht en kan via 0498/57.17.65 of andystandaert@proximus.be.