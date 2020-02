Wielertoeristen trotseren rukwinden tot 100 kilometer per uur: “Dennis? ’t Is flandrienweer!” Kristof Vereecke

16 februari 2020

13u48 0 Zelzate Rukwinden tot 100 kilometer per uur, het clublokaal afgezet wegens stormschade,…niks kan de wielertoerist op zondag van de fiets houden. 42 sportievelingen schreven deze ochtend in voor de zondagsrit van WTC De Katte in het Oost-Vlaamse Zelzate. “We steken extra lood in hun zakken”, lacht voorzitster Hilde Burggraeve.

’s Nachts waaide een houten paneel van twintig vierkante meter uit de schutterstoren boven café De Nieuwe Gaumont op de Grote Markt in Zelzate. De burgemeester liet uit veiligheidsoverwegingen prompt een deel van de Grote Markt afzetten. Toch was het deze ochtend gezellig druk in het café. Achter het blauwwitte politielint en tegen de muur van het café staan tientallen mountainbikes en koersfietsen te blinken. Allemaal voor de jaarlijkse toertocht van wielertoeristenclub De Katte. “We hebben overwogen onze rit af te gelasten”, zegt voorzitster Hilde Burggraeve. “Maar dan stellen we tientallen mensen teleur. Bovendien voorspelden ze pas na de middag de ergste rukwinden. Vandaar dat we beslist hebben onze rit toch gewoon door te laten gaan.”

Waaiers trekken

Aan het inschrijvingenblad te zien niet eens zo’n gekke beslissing. De teller stopte deze ochtend bij 42. “Normaal hebben we zeker 200 deelnemers, maar vandaag zijn we blij met alles.” Het parcours laat het beste vermoeden: 50 kilometer vanuit Zelzate, via de winderige Meetjeslandse polders, richting vissersdorp zonder haven Boekhoute en terug. “’t zal waaiers trekken zijn”, lacht de 75-jarige Antoine Van Wettere uit Merelbeke. “Hoe ik hier geraakt ben? Met de fiets natuurlijk”, zegt de man terwijl hij vrolijk het inschrijfblad tekent. Antoine zal vandaag zo’n 115 kilometers op de teller hebben als hij zijn blinkende bolide terug in zijn Merelbeekse garage parkeert. “Mijn vrouw verklaart me zot, maar ik fiets gewoon graag. Ik heb er van ’t weekend al meer dan 100 kilometer opzitten. Fietsen is mijn leven. Storm Dennis? ’t Is Flandrienweer vandaag!”

Schrik hebben we niet gehad. Alle bomen die gingen vallen, zijn vorige week al uitgewaaid.” Ruben Puts

“We steken wat lood in hun zakken”, lacht Hilde Burggraeve. “Zo zijn we zeker dat ze niet wegwaaien.” Ook Franky Rooms (58) uit Moerbeke haalde deze ochtend de fiets van stal. “Ik doe 14.000 kilometer per jaar en ben nog nooit van mijn fiets gewaaid! (lacht) Ik heb wel bewust voor de mountainbike gekozen. Die is wat zwaarder dan mijn koersfiets. Je moet toch een beetje voorzorgen nemen. Schrik van de wind heb ik niet. Al rijd ik vandaag liever niet door een bos. Vandaar dat zo’n wegrit ideaal is.”

58 per uur

Opvallend is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers: 55-plus. Dat is evenwel buiten Annelotte Macharis (22) en Ruben Puts (28) gerekend. “t was lekker!”, glimlachen de twee als ze terug arriveren op de Grote Markt. “Vooral meewind dan.” Ruben zijn Garmin fiets-gps liegt niet. Afstand: 49,2 kilometer. Tijd: 2 uur, 14 minuten en 58 seconden. Gemiddelde snelheid: 21,88 per uur. Topsnelheid: 58 per uur. “Je kon meewind eens stevig uithalen. Da’s een feit. Maar al bij al viel het best mee. Enkel het stuk in de polders tussen Boekhoute en Assenede was het harken. Schrik hebben we niet gehad. Alle bomen die gingen vallen, zijn vorige week al uitgewaaid.”