Wie kind verliest, moet geen grafconcessie meer betalen Kristof Vereecke

31 december 2019

10u28 0 Zelzate Wie een kind verliest, moet voortaan geen grafconcessie meer betalen in Zelzate. “De emotionele impact voor een gezin is zo al groot genoeg”, zegt schepen van Financiën Geert Asman (PVDA).

Nochtans was de grafconcessie wel voorzien in het budget van de kanaalgemeente. Ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) vroeg tijdens de gemeenteraad echter alle grafconcessies te laten vallen. “Iemand die een dierbare verliest, heeft het al zwaar genoeg”, motiveerde Bruggeman. Asman gaf daarbij toe over het hoofd gezien te hebben dat de concessie voor kindergraven nog steeds in de begroting zat. “We hebben ons destijds voorgenomen de concessie af te schaffen en gaan dat ook doen. Het verlies van een kind is al zwaar genoeg. De emotionele impact op een gezin is enorm. Daarom stellen we voor de grafconcessie en alle andere bijkomende kosten voor kindergraven af te schaffen.” De gemeenteraad stemde unaniem in. De beslissing mag eerder symbolisch genoemd worden. Zo is de impact op de gemeentekas eerder klein. “We hebben de belasting de afgelopen vijf jaar maar zes keer geïnd”, weet Asman. Alle belastingen op grafconcessies afschaffen, wil de gemeente niet. “Voor andere graven moeten we helaas wel een retributie innen. Alles wordt duurder. Begraven ook. Alle retributies op grafconcessies zomaar opeens afschaffen, zou voor een gat in onze begroting zorgen.”