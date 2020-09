Westkade opnieuw open, maar eenrichtingsverkeer is best nog wat wennen Kristof Vereecke

06 september 2020

12u54 0 Zelzate De Westkade is sinds dit weekend opnieuw open voor verkeer. Opgelet, er geldt wel eenrichtingsverkeer komende vanuit de Kanaalstraat. Enkel lijnbussen mogen er in beide richtingen rijden.

Dat is best nog wel wat wennen voor sommige chauffeurs. Vooral de bezoekers van warenhuisketen Colruyt waren het nog niet altijd gewoon dat op de Westkade voortaan eenrichtingsverkeer geldt. De heraanleg van de Westkade kadert in de volledige omvorming van het busplein. De tien gloednieuwe buskades zijn ondertussen goed in gebruik.

Groen lint

Binnenkort start de aannemer met de heraanleg van de volledige Oostkade tussen Marktstraat en R4. Daar komt ook het veel besproken groene lint dat van het betonnen busplein het groene visitekaartje van de kanaalgemeente moet maken. De aannemer dient ook nog een dienstgebouw op te trekken op het pleintje tegenover de Colruyt. Tegen eind 2020 moeten de werken definitief achter de rug zijn. Goed voor een kostenplaatje van meer dan 1 miljoen euro.