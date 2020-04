Westkade gaat vanaf maandag vier maand dicht Kristof Vereecke

24 april 2020

16u11 0 Zelzate De Westkade gaat komende maandag voor vier maand dicht. De parking van Colruyt blijft bereikbaar via de Stationsstraat.

Tijdens de werken wordt het wegdek van de Westkade vernieuwd, er komt een nieuw fietspad en de in- en uitritten van het nieuwe busstation worden gebouwd. De aanleg van de tien perrons is ondertussen bijna volledig afgewerkt.

Colruyt

De Westkade gaat dicht tussen de Kanaalstraat, ter hoogte van Q8, en het kruispunt met de Stationsstraat, ter hoogte van de vrijheidsboom. Al het verkeer dat vanuit het centrum naar Kanaalstraat wil, moet omrijden via de Oostkade of de Stationsstraat. Daardoor kunnen ook de klanten van warenhuisketen Colruyt de grote parking aan de Westkade niet meer op. Er wordt een nieuwe ingang voorzien via de smalle Stationsstraat. Ook de bussen stoppen niet langer aan de Westkade.

De politie zal tijdens de werken extra toezicht houden, maar verwacht geen al te grote problemen.