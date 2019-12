Werkgroep Carnaval haalt voor tweede jaar op rij carnavalskledij op voor kansarme gezinnen Kristof Vereecke

05 december 2019

17u41 0 Zelzate Onder het motto ‘Carnaval moet een feest zijn voor iedereen’ organiseert de Zelzaatse Werkgroep Carnaval voor het tweede jaar een grote carnavalskledinginzameling ten voordele van de vzw Lichtpunt.

In het weekend van 20, 21 en 23 februari viert Zelzate carnaval. Dit jaar is er voor het eerst zelfs een verlichte avondcarnavalsstoet op Zotte Maandag. De Werkgroep Carnaval probeert zoveel mogelijk ‘buzz’ te creëren rond de driedaagse. “Dat betekent ook dat we willen dat zoveel mogelijk mensen carnaval vieren”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval. “Helaas is er in onze gemeente nog heel wat (kinder)armoede. Heel wat kinderen hebben simpelweg niet de kans carnaval te vieren, laat staan een leuk carnavalsplunje aan te schaffen. Daarom lanceren we opnieuw een oproep om oude carnavalskledij bij ons binnen te brengen. Wij bezorgen de kledij dan aan vzw Lichtpunt, die de kledij verdeelt aan zij die ze het meest nodig hebben.”

Heeft u nog oude carnavalskleding op zolder liggen? Laat het weten via werkgroepzelzate@outlook.com. De Werkgroep Carnaval komt de kledij zelf ophalen aan huis. De kleding zal daarna via de VZW Lichtpunt verdeeld worden onder kinderen die het kunnen gebruiken.