Werkgroep carnaval haalt berenkaart offline na dreigementen Kristof Vereecke

25 maart 2020

17u25 0 Zelzate De Werkgroep Carnaval lanceerde deze week met heel erg veel enthousiasme een kaart met daarop alle huizen in Zelzate waar kinderen knuffelberen konden jagen. Spijtig genoeg zagen de initiatiefnemers zich genoodzaakt de kaart offline te halen na persoonlijke dreigementen.

De Werkgroep Carnaval probeert een licht te zijn in donkerde dagen. Daarom bracht het alle huizen in kaart waar kinderen in Zelzate beren konden spotten. Uiteraard tot groot enthousiasme van heel wat berenjagers. Toch had niet iedereen blijkbaar zo op de berenjacht begrepen. Zo kreeg één van de initiatiefnemers zelfs persoonlijke dreigementen in zijn mailbox. “Dat is het ons niet waard”, klinkt het bij de Werkgroep Carnaval. “We hebben de kaart offline gehaald. Jammer voor de kinderen, maar het is nu eenmaal zo. Misschien dat we de kaart opnieuw lanceren als de situatie wat bekoeld is.”