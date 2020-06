Werken in tunnel zorgen andermaal voor verkeersinfarct in centrum van Zelzate Kristof Vereecke

10u50 0 Zelzate De werken aan het wegdek in de tunnelkoker op de N49/E34 richting kust zorgden afgelopen weekend voor een klein verkeersinfarct in het centrum van Zelzate.

Op een bepaald moment stond er een file van voorbij De Katte tot helemaal op het kruispunt van de R4-Oost met de Tractaatweg. Zelfs het verkeer op de Grote Markt kwam even vast te zitten. Op sociale media riepen heel wat Zelzatenaren op het centrum te vermijden. Er wordt een gans weekend gewerkt in de tunnel in Zelzate. Het wegdek wordt er hersteld. Ook volgend weekend wordt er nog gewerkt in de tunnel. Dan is de tunnelkoker richting Antwerpen aan de beurt. Het weekend nadien staat ook nog een reinigingsbeurt op het programma eb dat betekent traditioneel aanschuiven in het centrum wanneer de brug over het kanaal Gent-Terneuzen openstaat.