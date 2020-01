Werken busplein schakelen versnelling hoger Er liggen twee gigantische bergen zand tussen Oost- en Westkade Kristof Vereecke

18 januari 2020

15u14 0 Zelzate Na de eerste kranen en het nieuws dat er mogelijk mammoetbeenderen onder het busplein zaten, lijken de werken voor de renovatie van het busplein een versnelling hoger te schakelen. Gisteren verschenen twee gigantische bergen zand op het busplein.

Eén berg is bijna zo hoog als het bekende café Napoleon. Het regende er dan ook gevatte opmerkingen aan de toog. “De kans dat er nu nog mammoetbeenderen gevonden worden, lijkt ons wel erg klein. Hopelijk begint het nu snel te sneeuwen, kunnen we nog eens skiën.” Feit is dat de werken aan het busplein een versnelling hoger geschakeld zijn.

Er wordt gewerkt in drie fases op het busplein. Gedurende fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf, zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Als alles goed gaat, zal Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.