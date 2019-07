Werken aan waterleiding Klein Rusland uitgesteld Nieuwe datum wordt nog gecommuniceerd Kristof Vereecke

09 juli 2019

11u11 0 Zelzate De werken aan het waterleidingnet in Klein Rusland zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat liet watermaatschappij Farys weten aan de gemeente Zelzate.

De gemeente communiceerde eerder via de gemeentelijke website dat een pak straten van de bekende volkswijk Klein Rusland het zonder drinkwater moesten stellen wegens dringende herstellingswerken aan de waterleiding. Alles heeft te maken met het grote lek van vorige week woensdag waardoor een inwoner plots de voeten van onder zijn voeten voelde wegzakken. Oorzaak was een ondergronds waterlek. Dat zou normaal gisteren hersteld worden, maar de watermaatschappij liet in laatste instantie weten dat de werken ‘wegens onvoorziene omstandigheden’ voor onbepaalde tijd uitgesteld zijn. “Eenmaal een nieuw tijdstip bekend is, zullen we dit uiteraard communiceren”, klinkt het nog.