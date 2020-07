Wendy en Dominique uit ‘Mijn keuken, mijn restaurant’ toveren oude brouwerij om tot ‘Ibiza-minded’ zomerbar Kristof Vereecke

07 juli 2020

10u37 0 Zelzate Wendy Temmerman (40) en Dominique Savat (41), bekend van de pop-up ‘Wine Not?’ in de Kerkstraat en hun deelname aan het VTM-programma ‘Mijn keuken, mijn restaurant, willen de oude brouwerij De Witte Leeuw aan de Grote Markt om toveren tot een ‘Ibiza-minded’ zomerbar.

Dat liet het koppel zelf weten via de Facebookpagina van ‘Wine Not?’. “We zijn verheugd jullie het nieuws te kunnen melden dat op 17, 18 en 19 juli ons nieuw project kan worden voorgesteld! We openen dan een ibiza-minded zomerbar aan de oude brouwerij op de Grote Markt”, klinkt het vol enthousiasme.

Eerder raakte al bekend dat de twee het pand gekocht hadden om het op termijn om te toveren tot een restaurant waar gezelligheid centraal staat. De Zelzatenaar moet echter zolang niet wachten.

Geschiedenis

De voormalige brouwerswoning en ‘Bierbrouwerij De Witte Leeuw A. Vermeersch’ is één van de oudste panden op de Grote Markt. De brouwerij werd in 1870 aangekocht door de bekende Zelzaatse familie Vermeersch. Onder hun vleugels werd de brouwerij in 1916 gedeeltelijk herbouwd. In 1926 werd aan de ingang een indrukwekkende rondboogpoort gebouwd. Die is nog steeds één van de pareltjes van de Grote Markt en biedt doorgang naar de unieke binnenruimte. Tijdens Wereldoorlog I was er even geen bierproductie, de brouwerij sloot definitief de deuren in 1947. Ondertussen stond het pand al ettelijke jaren leeg. Wendy en Dominique willen het nu nieuw leven inblazen.

Later meer.