Wegversmalling moet (sluip)verkeer in Denderdreve afremmen Kristof Vereecke

29 augustus 2019

16u55 0 Zelzate De gemeente Zelzate gaat volgende week een wegversmalling plaatsen in de Denderdreve ter hoogte van huisnummers 57a en 120. Die wegversmalling moet het vele (sluip)verkeer afremmen. Het gaat om een proefopstelling.

“Door het feit dat de Westkade in Sas van Gent momenteel afgesloten is voor alle verkeer krijgt de Denderdreve veel extra sluipverkeer te slikken”, zegt schepen Steven De Vuyst (PVDA). “Vaak gaat het ook om erg snel verkeer”, vult schepen van Verkeer Luc Van Waesberghe (sp.a) aan. “Daarom hebben we beslist een tijdelijk wegversmalling te creëren door het plaatsen van zogenaamde ‘jerseys’.”

Evaluatie

De opstelling blijft al zeker 2 maanden staan. “Nadien volgt een een evaluatie en zal er bekeken worden of er al dan niet proefopstellingen kunnen bij komen”, zegt De Vuyst. “Momenteel hebben we niet voldoende ‘jerseys’ op stock om meerdere proefopstellingen in de Denderdreve op te stellen. Maar dat is iets wat we zeker meenemen in de bespreking van een volgende budgetwijziging.”