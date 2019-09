Week van de handhaving: “Marktkramers en bezoekers krijgen extra tips om afval te vermijden” Kristof Vereecke

30 september 2019

09u12 0 Zelzate Vandaag start de Week van de handhaving. Een hele week lang wordt er extra controle gedaan op sluikstorten en zwerfvuil. Maar ook preventie hoort daarbij. Op de wekelijkse maandagmarkt kregen alle marktkramers en bezoekers tips om afval te vermijden.

“De insteek van onze communicatiecampagne dit jaar is simpel: Laat je niet betrappen op het achterlaten van afval, dit is gênant en je riskeert een boete. Gooi je afval dus niet op de grond”, zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke bij IDM. “Tijdens de Week van de handhaving worden allerlei actie georganiseerd. Elke dag wordt een focus gelegd op een andere vorm van zwerfvuil en sluikstorten.”

Maandagmarkt

In Zelzate ligt de focus vandaag op preventie. “Alle marktkramers kregen een apart schrijven om hen erop te wijzen dat ze hun afval na afloop terug moeten meenemen. Tegelijkertijd vragen we marktkramers ook om hun klanten aan te sporen afval te vermijden door eigen boodschappentassen, groentennetjes en bewaardoosjes te stimuleren”, weet Annick Maes.

Extra controles

Er worden deze week ook extra controles uitgevoerd op sluikstorten in publieke vuilnisbakjes. Daarnaast zullen de wijkagenten tijdens hun woonvaststelling nieuwe inwoners attent maken op het correct aanbieden van afval en het proper houden van de stoep. Ook de zogenaamde ‘snoeproutes’ in schoolomgevingen worden extra gecontroleerd door gemeenschapswachten en agenten om leerlingen aan te spreken op mogelijks wegwerpgedrag.