Week van de afvalophaler: Steven De Vuyst (PVDA) recht van afvalronde naar federaal parlement “Mijn respect voor afvalophalers is alleen maar gegroeid” Kristof Vereecke

19 november 2019

14u06 3 Zelzate In de voormiddag groenafval ophalen met de mannen van afvalintercommunale IDM en in de namiddag het vuur aan de schenen leggen van de federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) tijdens de commissie sociale zaken. Ziehier een dinsdag uit het leven van Zelzaats schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA).

De Vuyst ruilde in het kader van ‘de Week van de Afvalophaler’ zijn hippe blazer in voor een oranje overal van afvalintercommunale IDM. Zo ging hij deze voormiddag groenafval ophalen in de Zelzaatse wijk Vogelzang. Samen met chauffeur Mostafa en ophaler Stijn trok hij van straat naar straat. “Een enorme ervaring”, blikt De Vuyst terug. “Mijn respect voor afvalophalers is er alleen maar groter op geworden. Ik wist bijvoorbeeld niet dat deze job zoveel gevaren inhield. Tijdens je ronde moet je constant met het verkeer bezig zijn. Het aantal ongeduldige chauffeurs die ik deze ochtend tegenkwam, is niet op twee handen te tellen. Sommige mensen hebben echt geen tijd.”

Fysiek

Ook fysiek moest De Vuyst serieus uit zijn pijp komen. “Het is echt wel zwaar werk. Je bent constant aan het sleuren en het sjouwen. Om over de stank van die bakken nog maar te zwijgen. Ik had dan nog geluk dat het om de groenfractie ging. Bovendien was het aangenaam weer: koud, maar droog. Echte afvalophalers doen dit dag in, dag uit en dat in weer en wind.”

Meer respect

De Vuyst vindt dat de job van afvalophaler meer respect verdient. “Uit een onderzoek van VVSG blijkt dat 9 op 10 afvalophalers het slachtoffer wordt van verbale agressie. Soms blijft het daar vaak niet bij. Nu ik de job zelf gedaan heb, kan ik dat gerust geloven. Sommige mensen hebben echt geen geduld, laat staan respect. Het stemt mij wel gelukkig dat de Zelzatenaar het werk van deze mensen wel respecteert. Zo was het aantal vuilnisbakken met een lieve boodschap of een strik rond vandaag niet te tellen.”

Vanmiddag trekt Steven De Vuyst naar het federaal parlement. “Ik heb commissie van Sociale Zaken met minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Best wel toepasselijk eigenlijk”, lacht De Vuyst, die plechtig beloofde volgend jaar ook weer de handen uit de mouwen zullen steken als afvalophaler. “Al ga ik dan misschien voor een plekje in het recyclagepark.”