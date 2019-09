Waterpeil kanaal Gent-Terneuzen opnieuw te laag, sluizen morgen gestremd Het moet dringend beginnen regenen voor de haven Kristof Vereecke

11u52 0 Zelzate Het waterpeil van het kanaal Gent-Terneuzen staat voor de derde keer dit jaar te laag. Om te voorkomen dat bij eb op de Westerschelde nog meer water wegstroomt, worden alle drie de sluizen in Terneuzen dinsdagochtend gestremd.

Het streefpeil op het Kanaal Gent-Terneuzen is 2,13 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Volgens Rijkswaterstaat was het deze ochtend ter hoogte van de brug Sluiskil slechts 1,93 meter boven NAP. Daardoor worden morgenochtend de sluizen niet bediend. Enkel op die manier kan voorkomen worden dat dat bij eb op de Westerschelde nog meer water wegstroomt.

Regen

Geen goed nieuws voor de scheepvaart binnen de haven. Het is al de derde keer dit jaar dat er extra maatregelen genomen moeten worden wegens een te laag waterpeil. Zo moest eerder dit jaar de lading van grotere zeeschepen worden overgeladen om de diepgang te beperken. Vroeger was een te laag waterpeil eerder uitzondering dan regel. Maar door een gebrek aan regenval is het al de derde keer dit jaar dat er extra maatregelen nodig zijn. Bij het havenbedrijf kunnen ze alleen maar hopen dat het deze week begint te regenen.