Waterpeil in kanaal Gent-Terneuzen te laag door aanhoudende droogte Zowel Oost- als Middensluis in Terneuzen worden tijdelijk buiten bedrijf gesteld Kristof Vereecke

11 juli 2019

11u49 0 Zelzate Het waterpeil in het kanaal Gent-Terneuzen staat door de aanhoudende droogte opnieuw te laag. Zo worden komende nacht twee van de drie sluizen in Terneuzen gestremd voor het scheepvaartverkeer.

De Oostsluis en de Middensluis in Terneuzen wordt komende nacht buiten bedrijf gesteld. Het is dan laagwater op de Westerschelde. Om te voorkomen dat het waterpeil in het kanaal Gent-Terneuzen nog verder zakt, en verdere verzilting van het kanaal tegen te gaan, besliste de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) - de Vlaams-Nederlandse organisatie die zich over het maritiem beheer van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen ontfermt - beide sluizen te sluiten. “De maatregel geldt tot het kanaalpeil weer op normaal niveau is.” Ook vorig jaar heeft de GNA deze beslissing moeten nemen na het uitblijven van regenval. De Westsluis blijft wel beschikbaar, wat van groot belang is voor de zeescheepvaart van en naar Terneuzen en Gent. Rijkswaterstaat meldt momenteel een waterpeil van 1,99 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) bij de brug van Sluiskil. Het streefpeil is 2,13 meter boven NAP, met een afwijking van 25 centimeter naar boven en naar beneden.