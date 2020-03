Waterlek zet Debbautshoekstraat en Margiet Ottestraat tijdelijk zonder water Kristof Vereecke

07 maart 2020

12u21 0 Zelzate Door een waterlek is er in de Debbautshoekstraat en de Margriet Ottestraat tijdelijk geen leidingwater beschikbaar. Farys is ter plaatse om het probleem te verhelpen.

Ook burgemeester Brent Meuleman (sp.a) woont in de Debbautshoekstraat en verwittigde via Facebook zelf de buren. “Normaal moet er zeker voor 16 uur opnieuw water uit de kraan stromen”, zegt hij. Daarbij lanceert hij ook een opvallend voorstel: “Wie nood heeft aan water om bijvoorbeeld het toilet door te spoelen, mag gerust bij ons langskomen. We hebben een waterput die dankzij de hevige regenval van de afgelopen dagen volledig gevuld is. Wel zelf een emmertje meebrengen.”