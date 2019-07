Waterlek in Klein Rusland: Man (67) ziet grond letterlijk van onder zijn voeten wegzakken Watermaatschappij ganse dag in de weer om lek te dichten Kristof Vereecke

04 juli 2019

19u12 4 Zelzate Johan Van Hoecke (67) zag gisterenavond letterlijk de grond van onder zijn voeten wegzakken. Door een lek in de waterleiding kwam hij tijdens het wateren van zijn sparren plots anderhalve meter lager terecht. De inwoner van Klein Rusland kon er vandaag nog mee lachen. “Buiten een paar schrammen en een kapotte smartphone ben ik gewoon een ervaring rijker.”

Johan Van Hoecke houdt van zijn tuintje. Tijdens dit warme weer gaat er geen avond voorbij zonder dat hij zijn nieuwe sparren watert. Niks bijzonders, dat was echter buiten een gat in de waterleiding gerekend. “Bij het wateren van mijn sparren zakte ik opeens door de grond”, vertelt Van Hoecke. “Op een tiende van een seconde stond ik anderhalve meter lager met enkel mijn hoofd nog boven water. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik had zelfs geen tijd om schrik te hebben, zo snel ging het. Toen ik eindelijk besefte wat er mij overkomen was, ben ik dan maar om hulp beginnen roepen.”

Modder

Johan’s vrouw Maureen Tollenaere zit op dat moment in de tuin te praten met haar zus. “Plots hoorde ik Johan schreeuwen om de politie. Ik dacht dat hij gebeten was door een hond of zoiets. Plots zag ik hem onze tuin binnenwandelen van kop tot teen onder de modder. Ik had nog niks door. Eenmaal ik ging kijken, zag ik dat enorme gat in de straat.”

Geluk

De aanleiding van Johan zijn hachelijke onderneming moet bij een groot lek in de waterleiding gezocht worden. Dat lek zorgde ervoor dat de grond onder het voetpad op de hoek van de Albert Mechelincklaan en de Achilles de Clercqlaan volledig uitspoelde en het voetpad plots kon wegzakken. “Ik heb veel geluk gehad”, blikt Johan Van Hoecke terug. “Buiten enkele schrammen op mijn armen en knieën heb ik niks. Mijn smartphone kan het wel niet meer navertellen. Dit had veel erger kunnen aflopen. Stel je voor dat hier net een kind met de fiets passeert of de postbode. Ik mag er niet aandenken wat er dan zou gebeurd zijn.” Politie en brandweer kwamen bijna onmiddellijk ter plaatse en verwittigden watermaatschappij Farys. Enkele werkmannen werkten vandaag een hele dag hard door om het lek te dichten. Dat is ondertussen gebeurd. De put ligt er nog wel. Een tijdelijke afsluiting moet ervoor zorgen dat niemand Johan Van Hoecke achterna gaat.