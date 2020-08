Wat te doen met een propaangastank en gasflessen in de tuin bij extreme hitte? Brandweerman geeft tips: “Afkoelen met de tuinslang is altijd een goed idee. Gasflessen bewaar je op een goed geventileerde en koele plaats” Kristof Vereecke

08 augustus 2020

11u55 12 Zelzate Bij extreme hitte krijgt de brandweer heel wat oproepen binnen voor oververhitte propaangastanks. Heel wat mensen vragen zich ook af of hun propaangastank in de tuin wel bestand is tegen dit weer? “Het antwoord is ja. Alle tanks zijn in principe beveiligd”, zegt luitenant Filip Van Acker van Brandweerzone Centrum. Dat betekent niet dat je zelf niks kan doen om de gastank koel te houden: “Afkoelen met de tuinslang is altijd een goed idee.”

“Toen het vorig jaar 40 graden warm werd, hebben al onze posten binnen de zone minstens één oproep gekregen voor een oververhitte gastank”, zegt brandweerluitenant Filip Van Acker van Brandweerzone Centrum. “Veel mensen hebben schrik dat de tank oververhit en zal ontploffen.”

Veiligheidsventiel

“Bij extreme hitte stijgt de druk in de tank. Daarom is iedere gastank uitgerust met een veiligheidsventiel”, weet Van Acker. “Als er sprake is van overdruk dan zorgt dit veiligheidsventiel ervoor dat automatisch en op een veilige manier gas ontsnapt waardoor de druk weer lager wordt. Het veiligheidsventiel is een mechanische veerbeveiliging. Bij een bepaalde druk gaat het ventiel open, blaast gas af en gaat het vanzelf weer dicht wanneer de druk weer een normale waarde heeft. Het veiligheidsventiel is gemonteerd bovenop de tank en wordt tegen vuil en vocht beschermd met een beschermkapje. Op het moment dat het veiligheidsventiel in werking treedt, hoor je het gas sissend ontsnappen, ruik je een gaslucht en vliegt het beschermkapje weg. Veel mensen schrikken en bellen de brandweer op. Dit is echter volstrekt normaal en niet alarmerend. Wanneer het veiligheidsventiel niet meer correct afsluit na het afblazen van gas dien je wel de brandweer en de gasleverancier te verwittigen. Het is ook belangrijk alle mogelijke ontstekingsbronnen in de buurt zoals een barbecue, sigaretten, en andere…onmiddellijk te verwijderen.”

Voorkomen beter dan genezen

Voorkomen is echter beter dan genezen vindt Van Acker. “Het is nooit een slecht idee je tank extra te verkoelen. Zorg voor schaduw wanneer de tank in de volle zon staat. Dit kan bijvoorbeeld met een parasol of het spannen van een tentzeil. Zorg er wel altijd voor dat het veiligheidsventiel vrij kan functioneren. Leg dus nooit een doek over het veiligheidsventiel. Afkoelen met water via een tuinslang is wat wij het meeste aanraden. Dat is eigenlijk ook wat wij doen als we ter plaatse komen. Het is ook belangrijk de tank schoon te houden. Vuil en aanslag hinderen het reflecterende vermogen van de beschermende lak.”

Gasflessen

Anders is het voor gasflessen. “Die hebben geen veiligheidsventiel”, weet Van Acker. “Zorg er dan ook voor dat gasflessen steeds worden opgeslagen in de schaduw en bij voorkeur op een goed geventileerde en koele plaats.”