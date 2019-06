Warm (Zelzaats) welkom voor Louis De Vries: “Sporting Lokeren leeft nog!” Lokeren-supporters sluiten nieuwe voorzitter in de armen



Kristof Vereecke

16 juni 2019

17u58 15 Zelzate Zo’n 800 Lokeren-supporters sloten kersvers Sporting Lokeren-voorzitter Louis De Vries zondag in de armen tijdens de traditionele eerste oefenwedstrijd van het seizoen op KVV Zelzate. Vooraf moest DJ Dirk Stoops met zijn loeiharde beats de Lokerse voetbalharten nog wat sneller doen slaan. En of ze klopten: “Lokeren leeft nog! De toekomst is geel-wit-zwart!” Ook voor KVV Zelzate betekende de intrede van Louis De Vries en het afscheid van Roger Lambrecht een absolute hoogdag.

15 uur, Patronagestraat, Zelzate: DJ Dirk Stoops laat When the lady smiles’ van Golden Earring door de boxen knallen. De eerste pinten worden getapt en de Lokeren-supporters stromen toe. De oefenwedstrijd tussen KVV Zelzate en Sporting Lokeren is ondertussen een klassieker aan het begin van het voetbalseizoen. Toch heeft Jan Coppens, één van de drijvende krachten achter de Zelzaatse Lokeren-supportersclub The Yellowbrothers, meer stress dan anders. “Het moet erop zijn vandaag. We willen de nieuwe voorzitter tonen dat deze club nog leeft. Bovendien komt AA Gent naar hier volgende week. Ik heb een weddenschap met de voorzitter van KVV dat wij meer volk op de been kunnen krijgen dan de Buffalo’s.”

Knuffels

15.30 uur: Een witte Opel Crossland X rijdt het kleine, maar gezellige voetbalcomplex van KVV Zelzate op. De Lokeren-familie is ondertussen massaal ter plekke. “Dat is hem”, wordt ons toegefluisterd. Cameramensen, krantenjournalisten en supporters troepen samen rond de bescheiden witte Opel. “Het is hem!” Louis De Vries stapt uit, wuift en neemt eerst de tijd om een geruit jasje uit de kofferbak te halen. Hij glimt. Dirk Stoops doet de boksen nog wat luider knallen. Ondertussen is ook een zware Mercedes – verschil moet er wezen - de oprijlaan opgereden. “Roger”, roept de Lokeren-clan. De nieuwe en de oude voorzitter begroeten elkaar hartelijk. Daarna begroeten ze de fans. Louis De Vries krijgt meteen een innige knuffel van diehard Lokeren-supporter en Zelzaats brandweerman Steven Lybaert. De eerste indruk is alles.

Enthousiasme is groot

Ondertussen is duidelijk dat er meer dan 800 tickets de deur uit zijn. “Zonder genodigden! Er is hier zeker 1.000 man vandaag”, lacht Jan Coppens. “Lokeren leeft nog. Dat merk je aan alles. Het is te vroeg om te zeggen dat de nieuwe voorzitter een nieuwe wind laat waaien, maar het enthousiasme is groot. Weet je, die 4.000 supporters die er zaten tijdens de laatste wedstrijd van vorig seizoen blijven Lokeren trouw. In 1A, in 1B, maar ook in vierde provinciale. Geel-wit-zwart forever.” Louis De Vries zal het graag horen.

Voorbeeld

15.55 uur: Dirk Stoops legt zijn laatste plaat op. De spelers maken zich klaar om het veld op te gaan. Ex-Zelzaats burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) en scheidsrechter van dienst verbroedert nog wat met Lokeren-doelman Davino Verhulst. Lokeren-captain Killian Overmeire gaat ondertussen op de foto met de Zelzaatse voetbaljeugd. Want ook dat mag niet vergeten worden in het verhaal: derde amateurklasser KVV Zelzate boert goed. De grasmat lag nooit beter in de Patronagestraat. Na Lokeren ontvangen ze er volgende week ook de buren uit AA Gent. “We beleven sportieve hoogdagen”, zegt sportief directeur Bernard Seghers. “Het resultaat van jaren hard werken.” Of hoe het kleine KVV Zelzate misschien een voorbeeld kan zijn voor grote broer Sporting Lokeren. Waar een wil is, is een weg. Aan enthousiasme zal het zeker niet liggen dit seizoen.

17.45 uur: Scheidsrechter Frank Bruggeman maakt een einde aan de wedstrijd. Lokeren wint met 0-2 van KVV Zelzate. Een vroeg doelpunt van Dylan Mbayo in de eerste helft en een doelpunt net na rust van Laurens Symoens. Het verschil tussen beide clubs was nooit zo klein, de hoop bij beide clubs nooit zo groot.