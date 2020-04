Wapens en drugs gevonden bij verdachte van inbraak in seinhuis Wouter Spillebeen

16 april 2020

16u05 6 Zelzate Een 37-jarige inwoner van Zelzate is gearresteerd bij een grenscontrole op verdenking van een inbraak in een Zelzaats seinhuis. Bij een huiszoeking in zijn woning werden verschillende verboden wapens en drugs aangetroffen.

Op paasmaandag had een getuige gezien hoe twee mannen het leegstaande seinhuis binnen drongen en goederen meenamen. Toen de politie van Regio Puyenbroeck ter plaatse was, waren de daders al gevlucht. Op basis van het ANPR-cameraschild kon wel een verdacht voertuig geïdentificeerd worden. Later die dag wilde de eigenaar van de auto lans een grenscontrole van de federale en lokale politie passeren.

De chauffeur werd gearresteerd en naar de politiecel gebracht. Intussen doorzochten de politiemannen zijn wagen, waar ze een verboden wapen, verdovende middelen en inbrekersmateriaal vonden. Het parket Oost-Vlaanderen beval een huiszoeking op het adres van de verdachte en daar werden nog meer verboden wapens, drugs en een hoeveelheid geld aangetroffen. De man komt ook in aanmerking voor koperdiefstallen.

De man werd voor de onderzoeksrechter in Gent geleid en die besloot hem aan te houden. In afwachting van zijn proces is hij naar de gevangenis overgebracht.