Wanneer comedy pure rock ‘n roll wordt: “Lady Lynn raakte door de mensenzee bijna niet meer van het festivalterrein”. Voor het eerst in 4 decennia geen Katse Feesten, wij zetten 10 topmomenten voor u op een rij.

Zelzate

In 2007 spelen de organisatoren van de Katse Feesten met een ideetje: comedy op maandag. Een ideetje dat tot een ongeziene volkstoeloop leidde. Lady Lynn raakte door de mensenzee met haar crew zelfs bijna niet meer van het Katse Feestenterrein. In de jaren ‘90 behoorden ‘de Katse’ dan weer tot het kruim van de Vlaamse festivalscene. Voor het eerst in veertig jaar geen Katse Feesten. Daarom doken we in het archief en gingen we op zoek naar tien absolute hoogtepunten uit vier decennia feest op De Katte. Vandaag nummer 8 en 7.