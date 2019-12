Wandelen met de Kerstman op De Katte Feestcomité organiseert gezellige kerstwandeling Kristof Vereecke

25 december 2019

14u05 0 Zelzate Wie op 26 december nog op zoek is naar een gezellige en gezonde avondactiviteit moet op De Katte zijn. Daar organiseert het plaatselijke feestcomité een kerstwandeling onder begeleiding van de Kerstman.

De wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en start om 18 uur aan Ad Rem-keukens op de Assenedesteenweg. Onderweg is er ongeveer halfweg een stop voorzien. Deelnamen is volledig gratis. Uiteraard zal er katerbier te koop zijn. De opbrengst gaat voor een groot stuk naar nieuwe outfits voor de Katse reuzen Felix ‘de rosse kater’, Mina ‘het zwarte katinnetje’, ‘Pierken’ en Minoe-Diederick. De vier reuzen vormen al sinds jaar en dag het gezicht van de bekende Katse reuzenstoet die elk jaar tijdens de eerste zondag van augustus wordt georganiseerd. Twee jaar geleden werd de binnenstructuur van de reuzen vervangen, nu wil het feestcomité ook nieuwe outfits voor de Felix, Mina, Pierken en Minoe.