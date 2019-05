Wagen belandt op dak bij verkeersongeval in tunnel Zelzate Sam Ooghe

22 mei 2019

11u05 14 Zelzate Bij een verkeersongeval in de tunnel van Zelzate is gisteravond laat een voertuig op het dak beland. Daarbij raakte één persoon lichtgewond.

Iets voor half twaalf kwam het tot een aanrijding tussen twee wagens in de tunnel, op de A11 in de richting van Knokke. Een voertuig kantelde door de impact, en belandde op het dak. De betrokkenen kunnen van geluk spreken, want er raakte volgens de federale wegpolitie slechts één persoon gewond. Een andere inzittende werd enkel uit voorzorg en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar de persoon liep geen ernstige letsels op. Er was geen alcohol in het spel.