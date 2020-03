Wachtebeke en Zelzate sluiten alle grensovergangen met Nederland Kristof Vereecke

23 maart 2020

18u53 0 Zelzate Wachtebeke en Zelzate sluiten alle grensovergangen met Nederland af. Ofwel gaan de grenzen volledig dicht, ofwel is er verscherpte controle.

In Zelzate gaat het om acht grensovergangen. Daarvan worden er zes fysiek afgesloten met betonblokken en hekwerk. “We houden één grensovergang open”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dat is onze hoofdovergang met de Tractaatweg. In Zelzate-West kunnen fietsers via de doorsteek aan Rosier nog door voor essentiële verplaatsingen.”

Niet evident

Meuleman benadrukt dat het geen evidente beslissing was. “Zo goed als alle landbouwers bezitten of pachten akkers op Nederlands grondgebied. Om hen de mogelijkheid te bieden hun werk te kunnen verderzetten, werden in samenspraak met mijn collega-burgemeesters enkele cruciale plaatsen zodanig ingericht dat landbouwvoertuigen nog kunnen passeren. Voor al het andere, niet-essentiële verkeer, hetzij per auto, per fiets of te voet, blijft het verboden. Het net wordt zo fijnmazig mogelijk gemaakt. Onze politie zal streng toezien op het verkeer dat de grens nog passeert. Enkel essentiële verplaatsingen kunnen nog doorgaan. We blijven rekenen op de burgerzin van onze mensen.”

Ook in Wachtebeke gingen alle grensovergangen vandaag dicht. “Enkel de grensovergang in Overslag aan frituur De Grenspost blijft open met politiebewaking”, zegt Rudy Van Cronenburg (Anders) die zijn burgers meteen ook waarschuwt. “Er staan zware boetes op overtredingen. Bezint eer je aan uw rit begint.”