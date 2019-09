vzw Lichtpunt plukt fruit op gemeentelijk kerkhof “Anders zorgden die appels toch alleen maar voor extra opkuiswerk” Kristof Vereecke

10 september 2019

10u48 0 Zelzate Kansarme gezinnen krijgen volgende week een gratis mandje appels mee naar huis bij hun tweewekelijkse voedselpakket. De appels zijn afkomstig van het gemeentelijk kerkhof. Daar is de vzw Lichtpunt gestart met een fruitplukproject.

De gemeentelijke begraafplaats in Zelzate telt tientallen fruitbomen. Daaronder zo’n 25 appelbomen, maar ook kriekenbomen, pruimelaars, notelaars en kersenbomen. Dat bracht schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) op een idee. “Het is te zeggen. Ik werd aangesproken door een aantal bezoekers die het niet vonden kunnen dat al dat fruit gewoon op de grond lag te rotten”, zegt Asman. “Die mensen vonden dat de appels beter gebruikt zouden worden om te consumeren. Zeker omdat ze nu voor een pak extra opkuiswerk zorgen voor onze gemeentearbeiders.”

Project

En dus contacteerde Asman de vzw Lichtpunt. “Zij staan momenteel in voor de voedselbedeling van meer dan 150 gezinnen. Fruit is daar een belangrijk onderdeel van. Dus vroeg ik of zij de appels niet wilden komen plukken.” Zogezegd, zo gedaan en dus kwamen enkele medewerkers van de vzw Lichtpunt de Zelzaatse appelbomen enkele kilo’s lichter maken. “Toch blijven nog massa’s fruit hangen”, zegt Lucien Van de Velde van de vzw Lichtpunt. “Volgend jaar gaan we nog een groter project maken van de fruitpluk. Op die manier hopen we nog meer te kunnen oogsten. Da’s alleen maar goed voor onze mensen.”