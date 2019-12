Vzw Lichtpunt deelt 100 kerstmaaltijden uit aan kansarme gezinnen: “Zonder deze vrijwilligers vieren wij vandaag geen Kerstmis” Kristof Vereecke

25 december 2019

12u50 0 Zelzate Honderd mensen krijgen dankzij vzw Lichtpunt woensdag toch nog een gezellig kerstmaal voorgeschoteld. De vzw die zich inzet voor kansarme gezinnen trakteerde op soep, kalkoen met wintergroentjes en tiramisu. “Voor ons maken deze mensen het verschil”, zegt Julien Van Herreweghe. “Zonder hen vieren wij vandaag geen Kerstmis.”

De vzw Lichtpunt zet zich nu al zeven jaar in voor de kansarmen in Zelzate. Zo’n tweehonderd mensen kunnen om de veertien dagen bij de vzw terecht voor een uitgebreid voedselpakket. “Een aantal dat elk jaar nog stijgt”, zegt Lucien Van de Velde van Lichtpunt. Normaal organiseert de vzw elk jaar een groot kerstdiner in De Kastanje, maar dit jaar werd ervoor gekozen om kerstmaaltijden te bedelen. Iets wat hen hier en daar wel wat kritiek opleverde.

“Natuurlijk raakt dat ons, maar we konden niet anders. Heel wat van onze vaste klanten gaven aan kerst in familiekring te willen vieren. Er waren dan ook minder inschrijvingen voor het kerstdiner dan vorig jaar. De mensen die wel inschreven, komen woensdag samen en vieren op die manier kerst. Het is ook wel eens leuk dat zo te kunnen doen. Eenzaamheid doorbreken blijft één van de voornaamste schakels bij armoedebestrijding.”

Taboe

En zo stonden Lucien en zijn collega-vrijwilligers deze woensdagochtend in alle vroegte achter het fornuis om kalkoen met wintergroentjes en krielaardappeltjes te bereiden. “Het was een rush, maar het is gelukt. Daar zijn we telkens erg blij om. Een kerstmaal moet vers zijn. En vooral ook lekker natuurlijk.”

Om 11 uur stond al een lange rij aan het pand van vzw Lichtpunt langs de Assenedesteenweg. In de rij echter enkel lachende gezichten. “Ik kom vandaag kerstmaaltijden halen voor twee gezinnen”, zegt Herman Bultiauw. “We kennen elkaar via de voedselbank en hebben besloten samen kerst te vieren. Ik ben de chauffeur. Vandaag wordt dankzij Lichtpunt echt een gezellige dag.” Maar niet iedereen komt langs bij Lichtpunt. “Voor sommige gezinnen is de drempel te hoog. Er rust nog steeds een zeer groot taboe op armoede. Voor die gezinnen brengen we de maaltijden vandaag naar huis", zegt Lucien Van de Velde.

Toekomst

Julien Van Herreweghe koos ervoor om zijn maaltijd af te halen. “Ik kom vandaag om een maaltijd voor mij en mijn broer. We zijn vaste klant bij Lichtpunt. Voor ons maken deze mensen vandaag het verschil. Zonder hen vieren wij geen Kerstmis en zo zijn er nog heel veel mensen. Het pijnlijkste is dat armoede iedereen kan overkomen. Mijn broer en ik hebben een aantal financiële tegenslagen gekend en kunnen niet terecht bij familie. Dan is het goed dat er een vzw bestaat als Lichtpunt. Ze zorgen ervoor dat we in de toekomst misschien opnieuw naar boven kunnen kijken en ooit zelf een kerstmaal kunnen bereiden.”