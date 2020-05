Vrijwilligers verdelen woensdag en donderdag

12.800 mondmaskers Kristof Vereecke

20 mei 2020

15u09 0 Zelzate Tientallen vrijwilligers verdelen woensdag en donderdag 12.800 mondmaskers over heel Zelzate. “Elke inwoner krijgt zijn eigen exemplaar”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die vandaag mee de handen uit de (korte) mouwen steekt.

Eeklo, Assenede, Kaprijke, Sint-Laurens, Zelzate en Wachtebeke bestelden samen 97.000 mondmaskers voor hun inwoners. In Eeklo, Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins vielen de mondmaskers vorige week in de bus, woensdag en donderdag zijn de Zelzatenaren aan de beurt.

“We hebben ideaal wandelweer besteld om de mondmaskers te bedelen”, lachte een tevreden burgemeester Brent Meuleman (sp.a) deze middag aan de Eurohal. Daar hebben de gemeentediensten een tijdelijk coronavrij afhaalcentrum op poten gezet. “Onze personeelsleden hebben de afgelopen dagen maar liefst 12.800 mondmaskers in enveloppen gestoken. Een hels karwei, maar we vinden het belangrijk om te zorgen voor onze inwoners. Iedereen krijgt zijn eigen exemplaar. Het zijn hoofdzakelijke witte, maar hier en daar zit er ook een zwart exemplaar in de enveloppe. Het belangrijkste is dat iedereen voor de start van het verlengd weekend een mondmasker heeft", besluit Meuleman.