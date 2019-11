Vrachtwagensluis begint na vijf jaar eindelijk vruchten af te werpen : Bijna halvering van aantal vrachtenwagens in centrum Kristof Vereecke

29 november 2019

11u08 0 Zelzate Het aantal vrachtwagens dat elk jaar door Zelzate-centrum dendert is bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Puyenbroeck die statistieken bijhoudt sinds de invoering van de vrachtwagensluis. Zo werden in 2018 nog 1.733 vrachtwagenchauffeurs op de bon geslingerd, in de eerste tien maanden van dit jaar waren dat er ‘maar’ 630.

Dagelijks denderen honderden vrachtwagens door het centrum van Zelzate. Daarom werd in de zomer van 2014 een digitale vrachtwagensluis geïnstalleerd vlakbij het gemeentehuis. Alle vrachtwagens die niet in Zelzate-centrum moeten zijn, vliegen onverbiddelijk op de bon. De eerste jaren leek de sluis amper effect te hebben, vooral ook omdat de politiediensten geen tijd hadden om te controleren, maar sinds dit jaar lijkt de kentering ingezet. Daar waar in 2018 nog 1.733 vrachtwagenchauffeurs tegen de lamp liepen, waren dat er dit jaar amper 630.

Volgens korpschef Koen Van Poucke zijn er ook echt minder passanten. “Het preventieve effect van een zichtbaar opgestelde vrachtwagensluis die aangekondigd wordt met verkeersborden, in combinatie met gerichte acties, begint eindelijk zijn vruchten af te werpen”, klinkt het. Binnen de administratie van de gemeente wordt ondertussen nagedacht over een hertekening van de R4 in het centrum om de leefbaarheid te verhogen. Die plannen kaderen in een groot masterplan voor de kanaalgemeente.