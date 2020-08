Vrachtwagenchauffeur belandt tegen middenberm door klapband Wouter Spillebeen

12 augustus 2020

16u27 0 Zelzate Op de E34 ter hoogte van Zelzate is deze morgen in de richting van de kust een file ontstaan nadat rond 9 uur een vrachtwagen tegen de middenberm belandde. Het ongeval zou veroorzaakt zijn door een klapband.

De vrachtwagenchauffeur reed richting de kust toen hij voor de tunnel in Zelzate de controle over zijn voertuig verloor. Hij raakte de betonblokken in het midden van de rijbaan en liep daarbij een gat op in de brandstoftank. De brandweer moest ter plaatse komen om de brandstof van de rijbaan te ruimen, op de linkerrijstroken in beide richtingen. De vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor duurde het een hele tijd voordat de baan volledig werd vrijgegeven. Rond de middag was de hinder van de baan.