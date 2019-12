Vrachtwagen valt van andere vrachtwagen Wouter Spillebeen

22u34 0 Zelzate Door een bizar verkeersongeval is de E34 ter hoogte van Zelzate-Oost in de richting van Antwerpen vanavond enkele uren afgesloten. Een vrachtwagen verloor er zijn lading: een andere vrachtwagen.

Een ineen geflanste vrachtwagen kwam rond 20.15 uur in de problemen toen de chauffeur de expresweg wilde oprijden. Op de lader van de vrachtwagen was de cabine van een tweede vrachtwagen vastgelast. Daaraan was een trekker met een container volgeladen met auto- en tractoronderdelen vastgemaakt. Vermoedelijk kwamen de lasnaden in de bocht los, waardoor de tweede cabine en de trekker van de vrachtwagen kantelden.

De chauffeur trad met zijn voertuig verschillende regels van de wegcode met de voeten en mocht de situatie uitleggen aan de wegpolitie. Bij het bizarre ongeval vielen gelukkig geen gewonden.

Wagens die in de richting van Antwerpen willen rijden, kunnen via ArcelorMittal omrijden. Vrachtwagens mogen de weegbrug van de politie gebruiken om langs het ongeval te rijden. De overvolle trekker en de cabine, die overigens volgestouwd is met matrassen, worden weggetakeld.