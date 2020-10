Vrachtwagen komt in gracht terecht na botsing met maaimachine op R4 in Zelzate, beide bestuurder raken gewond Dylan Vermeulen Didier Verbaere

06 oktober 2020

15u05 48 Sint-Kruis-Winkel/Zelzate/Gent Een vrachtwagen belandde dinsdag kort na de middag in de gracht naast de R4 in Zelzate. De vrachtwagenchauffeur reed in op een maaimachine en kantelde in de berm. Ondertussen kan het verkeer weer passeren, hoewel de takeling nog aan de gang is.

Dinsdagnamiddag bleef de R4 in Zelzate geruime tijd volledig versperd, waardoor een erg lange file ontstond. Een vrachtwagen reed in op de staart van het stilstaand verkeer, waar een maaimachine reed. Door de klap belandde de vrachtwagen in de berm. Zowel de vrachtwagenchauffeur als de chauffeur van de maaimachine raakten gewond.

Aanvankelijk leek de toestand van de chauffeur van de maaimachine mee te vallen. Zijn bedrijfsleider kwam ter plaatse van het ongeval: “Hij belde mij nog na het ongeval en toen leek alles mee te vallen. Maar naarmate de tijd vorderde, leek zijn situatie te verslechteren. Het was natuurlijk een enorme klap. Hij heeft erg veel last van zijn nek. Wat wil je, dat is een vrachtwagen van 44 ton.”

Het verkeer kan momenteel terug passeren, hetzij enkel op één rijstrook. De brandweer en takeldienst zijn nog steeds in de weer om de vrachtwagen uit de gracht te takelen.

