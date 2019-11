Voortaan enkel nog plaatselijk verkeer in Denderdreve Tijdelijke proefopstellingen verdwijnen Kristof Vereecke

27 november 2019

10u41 0 Zelzate De Denderdreve kampt al een tijdje met laagvliegers. Een proefopstelling met snelheidsremmende asverschuivingen bracht geen soelaas. Daarom voert de gemeente er opnieuw een regeling van uitzonderlijk plaatselijk verkeer in.

Na een bevraging onder de inwoners van de Denderdreve bleken de tijdelijke asverschuivingen eerder een maat voor niks. “Daarom hebben we besloten de jerseys weg te halen", zegt schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a). “We gaan wel opnieuw uitzonderlijk plaatselijk verkeer invoeren. Op die manier hopen we het drukke doorgaand verkeer in de straat te ontmoedigen. Daarnaast nemen we ook extra flankerende maatregelen. Zo komt er een zogenaamd spookbord dat de snelheid van de passanten meet en aangeeft. We gaan ook extra wegmarkeringen met ‘zone 50' aanbrengen op het wegdek en langs beide kanten van de weg komen fietssuggestiestroken.”

Meer controle

De oppositiepartijen juichten de extra maatregelen toe tijdens de jongste gemeenteraad. “Tegen extra maatregelen kunnen we niet tegen zijn. Iedereen kent de problematiek van de Denderdreve. Alleen zou het nog beter zijn, mocht de politie wat meer controle doen in die straat. Alleen dan kan je al die flankerende maatregelen ook echt handhaven”, besloot ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).