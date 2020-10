Voorlopig geen extra zebrapadverlichting aan oversteek van R4 met Caluslaan en Koning Albertstraat Kristof Vereecke

12u28 0 Zelzate Er komt voorlopig geen extra zebrapadverlichting aan de gevaarlijke oversteek van de R4 met de Caluslaan en de Koning Albertstraat. Dat meldt het agentschap wegen en verkeer (AWV). De gemeente wil nu kijken of er toch een alternatieve oplossing kan geboden worden.

De gemeenteraad van Zelzate pleitte in januari voor extra verlichting aan de gevaarlijke oversteekplaatsen met de R4. Heel wat fietsers en voetgangers moeten dagelijks de drukke R4 over en dat levert soms gevaarlijke situaties op. Vooral de oversteek van de R4 met de Caluslaan en de Koning Albertstraat is tijdens de wintermaanden een donker gat. Dagelijks passeren er tientallen scholieren op weg naar school. De gemeente ging aankloppen bij het agentschap wegen en verkeer om eventueel extra zebradpadverlichting te voorzien, maar dat lijkt niet geneigd op die vraag in te gaan.

“De locatie komt volgens AWV niet in aanmerking voor zebrapadverlichting”, zegt schepen Luc Van Waesberghe (sp.a). “Het kruispunt is wel opgenomen in de volledige omvorming van de R4 in onze gemeente. Op lange termijn komt er ledverlichting aan het kruispunt, maar op korte termijn plant AWV geen ingrepen.”

Toch oplossing?

Toch blijft de gemeente Zelzate overtuigd dat er iets moet gebeuren aan het kruispunt. “De vraag voor extra verlichting is wel degelijk terecht. Daarom gaan we kijken hoe we via onze technische dienst zelf een budgetvriendelijke oplossing kunnen bieden tot de R4 volledig wordt omgevormd.”

Wat die oplossing dan moet zijn, is nog niet duidelijk.