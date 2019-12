Voorlopig geen Action of McDonalds in vroegere Decora Veel interesse maar nog geen concrete aanvraag voor bekend winkelpand Kristof Vereecke

10 december 2019

16u04 0 Zelzate Het is nog niet duidelijk wat de toekomst van het voormalige winkelpand van Decora langs de Rijkswachtlaan is. Er is heel veel interesse, maar nog geen concrete aanvraag bij de gemeente.

Sinds eind november staan de gebouwen van Decora in het koopcentrum langs de Rijkswachtlaan leeg. Twee gigantische containers sieren momenteel de parking voor de bekende decoratiewinkel. Ondertussen gonst het van de geruchten rond de nieuwe invulling van het pand. Zo menen heel wat mensen al te weten dat er een filiaal van ‘Action’ komt, anderen dromen dan weer luidop van een McDonalds of Burger King. Bij de gemeente Zelzate ontkennen ze dat er al een bestemming is. “Gezien de interessante ligging is er veel interesse in het pand, maar momenteel hebben we geen enkele concrete aanvraag binnen”, zegt schepen van lokale economie Isabel Dellaert (sp.a). Wordt ongetwijfeld vervolgd.