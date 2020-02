Voorbereidende werken voor definitief herstel Westkade eindelijk gestart Kristof Vereecke

24 februari 2020

13u53 0 Zelzate De voorbereidende werken voor het definitieve herstel van de Westkade, die het Nederlandse Sas van Gent met Zelzate verbindt, zijn eindelijk gestart. Zo worden er momenteel proefsleuven gegraven om een beter zicht te krijgen welke leidingen er allemaal onder de kade zitten. De echte werken starten eind maart.

De Westkade is zo instabiel geworden dat ze dreigt in het kanaal Gent-Terneuzen te zakken. Verkeer over de Westkade is al sinds vorig jaar compleet uitgesloten. Enkel een alternatieve fietsverbinding over de terreinen van kunstmestfabriek Rosier verbindt Sas en Zelzate. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Zo is er eindelijk beweging te zien op de kade. Een aannemer is er deze week bezig met het trekken van proefsleuven. “Dankzij die sleuven krijgen we een zicht op welke leidingen er allemaal onder de kade lopen”, klinkt het. “Dat zijn er meer dan we dachten. Daarom hebben we ook onze aanpak voor de herstelling moeten bijsturen. Zo kunnen we niet met een open bouwput werken. Daarom moet eerst een damwandconstructie gebouwd worden aan de kant van kunstmestfabriek Rosier.”

Voor het echte werk is het voorlopig wachten tot de definitieve vergunningen rond zijn. Verwacht wordt dat er eind maart definitief gestart kan worden.