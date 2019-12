Voorbereidende werken tijdelijk busplein ‘Vredekaai’ gestart Kristof Vereecke

17 december 2019

12u05 13 Zelzate De voorbereidende werken voor de heraanleg van het busplein zijn gestart. Op de parking aan de Vredekaai is een aannemer begonnen met de aanleg van een tijdelijk busplein.

De eerste week van januari wordt gestart met de definitieve heraanleg van het busplein. Daarmee komt een einde aan jarenlang palaveren over de toekomst van het plein. Tijdens de werken verhuist het busstation naar de Vredekaai.

Het busplein, inclusief groen lint, moet het visitekaartje worden van de gemeente Zelzate. De Lijn speelt met het idee om het vervoersaanbod vanuit de kanaalgemeente uit te breiden. De tien kades zijn daar het beste bewijs van. Kostenplaatje voor de gemeente: meer dan 1 miljoen euro. “Dit plein past in de nieuwe visie van de toekomstcoalitie om van Zelzate terug de centrumgemeente te maken die ze ooit was”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

Drie fases

De werken verlopen in drie fases. In fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf, zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. Tijdens de werken verhuist het busstation tijdelijk naar de Vredekaai die nu dus ingericht wordt. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Als alles goed gaat, zal Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.