Voorbereidende werken aanleg laatste stuk fietssnelweg tussen Moerbeke en Zelzate gestart Kristof Vereecke

13 januari 2020

12u30 0 Zelzate Er is gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van het laatste stuk fietssnelweg tussen Moerbeke en Zelzate. Dat gaat dwars door het Kloosterbos en moet op termijn aansluiten op de nieuwe rotonde die in de toekomst aangelegd wordt ter hoogte van ArcelorMittal.

De officiële werkzaamheden starten vrijdag 24 januari. Dan komt gedeputeerde Riet Gillis de eerste spadesteek geven. Het fietspad is de laatste missing link van de fietssnelweg tussen Zelzate en Wachtebeke. “Als alles goed gaat moeten de werken in het voorjaar afgerond kunnen worden”, klinkt het in Wachtebeke. “In het gedeelte dat door het Kloosterbos loopt, zal verlichting aangebracht worden. Het fietspad is sowieso een goede zaak voor het woon- en werkverkeer in de regio en de schoolgaande jeugd die dagelijks van Wachtebeke naar Zelzate moet. Wanneer de werken aan de nieuwe rotonde voorbij Flora Ilona afgerond zijn, zal het fietspad op die plaats een veilige oversteek mogelijk maken onder de Kennedylaan. In het voorjaar wordt bovendien ook de fietsverbinding tussen de fietssnelweg Moerbeke-Zelzate en Kalve-Peene via de Puttenstraat gerealiseerd. Deze werken moeten al tegen midden maart grotendeels klaar kunnen zijn. Een nieuwe veilige verbinding naar het dorp van Wachtebeke.”