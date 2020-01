Volgende week akkoord over herstel Westkade in Sas van Gent: “Weg ten vroegste open eind 2020” Kristof Vereecke

13 januari 2020

12u27 0 Zelzate Volgende week wordt een definitief akkoord verwacht over het hertstel van de Westkade in Sas van Gent. De verbinding tussen Zelzate en Sas van Gent is al vanaf eind februari afgesloten voor alle verkeer wegens inzakkingsgevaar.

Zowel Terneuzens burgemeester Jan Lonink als de directeur van kunstmestfabriek Rosier bevestigen dat er een akkoord in de maak is over het herstel van de Westkade. Beiden raakten het samen met Rijkswaterstaat begin september al eens over de financiering van de hersteloperatie, nu moest nog een akkoord gevonden worden over het verloop van de werken. Dat lijkt nu dus in de maak. Eenmaal er een akkoord is, kunnen de nodige vergunningen ingediend worden. Die moeten zes weken ter inzage liggen. Die periode willen de drie partners gebruiken om voorbereidende werken uit te voeren.

Helderheid

Verwacht kan worden dat de Westkade tegen eind 2020 opnieuw open is voor alle verkeer. Geen dag te vroeg. De Sasse ondernemers overhandigden op de nieuwjaarsreceptie van Terneuzen een petitie met bijna drieduizend handtekeningen, waarmee ze de gemeente opriepen snel helderheid te verschaffen over de werkzaamheden aan de Westkade. Ook in de Poeldijkstraat tussen Zelzate en Assenede wordt geklaagd vanwege het vele sluipverkeer. Connexxion, de Nederlandse tegenhanger van De Lijn, schrapte eerder al de vaste busverbinding tussen Zelzate en Terneuzen omdat ze te ver moeten omrijden nu de Westkade dicht is.