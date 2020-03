Voka reageert voor het eerst nadat het eerlijke taxshift aanvecht bij Raad van State: “Het is crisis! Hogere belastingen zullen niet bijdragen aan het beschermen van de werkgelegenheid” Kristof Vereecke

27 maart 2020

02u45 0 Zelzate Ondernemersorganisatie Voka heeft voor het eerst gereageerd nadat het besliste naar de Raad van State te trekken tegen de nieuwe Zelzaatse oppervlaktebelasting. Die belasting is het sluitstuk van een zogenaamde eerlijke taxshift die de lasten op gezinnen en kmo’s verlaagt door een ‘kleine’ bijdrage te vragen van de sterkste schouders.

Voka besliste op 10 maart samen met staalgigant ArcelorMittal, Jan De Nul en Rain Carbon naar de Raad van State te trekken tegen de nieuwe Zelzaatse oppervlaktebelasting. De ondernemersorganisatie reageert nu ook voor het eerst op die beslissing. “Wij zijn van mening dat Zelzate de regels overtreedt door slechts een aantal bedrijven rechtstreeks te viseren die zo opdraaien voor de financiële noden van de gemeente. Daarom trekken wij als Voka Oost-Vlaanderen naar de Raad Van State tegen dit lokaal belastingreglement”, zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen, die uitrekende dat de belasting 18 grotere bedrijven samen zo’n slordige 1.000.000 euro kost. “Concreet wordt een nieuwe schijf in de oppervlaktebelasting voorzien die 55 keer het forfaitair bedrag per vierkante meter bedraagt. Deze maatregel is bewust is opgezet om alleen grote ondernemingen financieel te raken”.

Overleg

Voka roept de kanaalgemeente nu op om het reglement te herzien. “De getroffen bedrijven zorgen voor heel wat werkgelegenheid in en om Zelzate, samen zijn ze goed voor ongeveer 10.000 jobs. Veel kleine bedrijven leveren diensten en producten aan de grotere. In het economisch en maatschappelijk weefsel zijn grote bedrijven sleutelspelers. Misschien biedt de coronacrisis nu een extra opening voor overleg. Onze bedrijven draaien in overlevingsmodus. Naast het indijken van de pandemie is het steunen van onze bedrijven en de economie de hoogste prioriteit. Meer dan 1 miljoen mensen zitten reeds thuis en verliezen inkomen. Nieuwe, hogere belastingen zullen niet bijdragen aan het beschermen van de werkgelegenheid.”

Samenwerken

Zelzate stuurt ondertussen aan op extra overleg . Zo riep burgemeester Brent Meuleman Voka op om opnieuw rond de tafel te zitten. “Van deze procedureslag worden enkel duurbetaalde advocaten beter . Wij hebben een aantal belangrijke projecten in het vooruitzicht, zoals de aanleg van een warmtenet waarbij we restwarmte uit het havengebied kunnen recupereren om gezinswoningen te verwarmen. Dit is een win-win voor iedereen en we hopen hieromtrent constructief te kunnen samenwerken zonder dat er dreigende wolken boven het hoofd van onze gezinnen en handelaars blijven hangen.”