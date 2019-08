Voetganger (29) op R4 aangereden door vrachtwagen en overleden Wouter Spillebeen

19 augustus 2019

10u08 96 Zelzate Op de R4 ter hoogte van Zelzate is deze morgen in alle vroegte een 29-jarige voetganger aangereden door een vrachtwagen. Hij is op slag overleden.

De man uit Zelzate liep om een nog onbekende reden op de R4 in de richting van Nederland op een plaats waar geen oversteekplaats is, ongeveer honderd meter van het kruispunt met de Rijkswachtlaan. Iets voor 5 uur reed een vrachtwagen hem aan. Kort nadien zou hij ook geraakt zijn door een tweede vrachtwagenchauffeur. Het slachtoffer kwam ter plaatse om het leven.

De politie zette de straat tussen de kruispunten met de Rijkswachtlaan en de Leegstraat af. Een verkeersdeskundige kwam in opdracht van het parket ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Rond 9.30 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven. Het onderzoek ter plaatse is dus afgerond, maar waarom de man in het holst van de nacht op de donkere plaats zonder oversteekplaats op de ringweg liep, is nog een groot vraagteken.