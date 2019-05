Voetbalvelden KVV Zelzate (even) verboden terrein Politie voert regelmatig controles uit Kristof Vereecke

21 mei 2019

11u56 7 Zelzate KVV Zelzate is begonnen met de heraanleg van zijn voetbalterreinen in de Patronagestraat en de Verbroederingslaan. De club laat weten dat het ten strengste verboden is de terreinen te betreden.

Het is geen geheim dat de Zelzaatse jeugd buiten de trainingsuren en de wedstrijden van KVV Zelzate al graag eens een balletje trapt op de terreinen van de club. Vooral het jeugdcomplex in de Verbroederingslaan is populair bij de vele jonge voetballers die de kanaalgemeente telt. Omdat ze bij KVV deze week gestart zijn met de heraanleg en het inzaaien van hun terreinen is dat echter ten strengste verboden. “Onze velden zijn vanaf nu verboden terrein voor iedereen”, klinkt het op de Facebookpagina van de groen-witten. “De politie voert regelmatig controles uit en zal niet nalaten sancties (lees boetes) uit te schrijven.” Een verwittigd voetballer is er twee waard.