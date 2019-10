VLD-SD krijgt voor derde keer ongelijk van rechter na strafklacht tegen burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen Luc Van Waesberghe (sp.a) voor verkiezingsfraude “Absolute dieptepunt in nasleep van verkiezingen” Kristof Vereecke

18 oktober 2019

15u21 0 Zelzate De rechter heeft een nieuwe strafklacht van oppositiepartij VLD wegens vermeende verkiezingsfraude bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verworpen. Dit keer ging het om een persoonlijke strafklacht tegen huidig burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen Luc Van Waesberghe (sp.a). Meuleman roept VLD-SD nu op om eindelijk constructief mee te werken aan een constructief Zelzate. Bij VLD-SD leggen ze zich neer bij de feiten. “Het gerecht heeft zijn werk kunnen doen, daar was het ons vooral om te doen.”

Het verkiezingsresultaat van 14 oktober 2018 zindert nog steeds na in Zelzate. Na een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en een beroepsprocedure bij de Raad van State dienden drie leden van VLD-SD vorig jaar een persoonlijke strafklacht in tegen huidig burgemeester Brent Meuleman en schepen Luc Van Waesberghe. De aantijgingen logen er niet om. Zo beschuldigde het trio Frank Bruggeman, Andy Standaert en Filip Bruggheman de twee ervan valselijk volmachten te hebben geronseld. Volgens de klacht zouden ze hierbij geholpen zijn door een tiental personeelsleden van gemeente en OCMW. Meuleman werd er door de drie ook van beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van zijn positie als leerkracht om verkiezingspropaganda te voeren op de school waar hij tot aan de start van zijn burgemeesterschap actief was. Uit onderzoek is nu gebleken dat de klachten ongegrond zijn. Daarmee komt een einde aan een soap van meer dan een jaar. Zo trok VLD-SD maar liefst drie keer naar de rechter, telkens trokken ze aan het kortste eind.

Tackle met benen vooruit

“Een persoonlijke strafklacht vond ik het absolute dieptepunt in de nasleep van de verkiezingen”, reageert burgemeester Brent Meuleman scherp. “Frank Bruggeman toonde zich opnieuw een slechte verliezer en speelde alweer niet de bal, maar trachtte met gestrekte benen vooruit de man te tackelen. Ik ben dan ook tevreden en opgelucht dat het parket heeft aangetoond dat zijn insinuaties pure verzinsels laster zijn. Ongewild werd ik door deze laffe en persoonlijke aanval meegesleurd in een juridische strijd die me veel tijd, energie en centen heeft gekost, terwijl er zoveel ander werk op de plank ligt in onze gemeente.”

De politiek kampt met een imagoprobleem. Door aan dergelijke spelletjes mee te doen, komen we zeker niet van dat imago af. Brent Meuleman (sp.a)

Imagoprobleem

Bruggeman en co voelen zich niet aangesproken. “We hebben gedaan wat we moesten doen”, reageert de ex-burgemeester. “We hadden een vermoeden dat er zaken fout zijn gelopen en blijven daarbij. Alleen kunnen ze niet bewezen worden. Het gerecht moet zijn werk kunnen doen. Nu leggen we ons bij de feiten neer.” Brent Meuleman hoopt de verkiezingen van 14 oktober 2018 nu eindelijk achter zich te kunnen laten. “Alhoewel het gerechtvaardigd zou zijn op mijn beurt een klacht wegens laster in te dienen tegen het liberale trio, hoeven ze daar bij VLD-SD geen schrik voor te hebben. Dat is niet mijn stijl. Ik heb nooit eerder iemand voor de rechter gedaagd en ben dat ook nu niet van plan. De politiek kampt met een imagoprobleem. Door aan dergelijke spelletjes mee te doen, komen we zeker niet van dat imago af. Zelzate verdient beter”, besluit hij.