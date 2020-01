Vlaggen moeten handelscentra aantrekkelijker maken Kristof Vereecke

31 januari 2020

09u52 0 Zelzate Zelzate gaat de Grote Markt en het Kennedyhandelscentrum bevlaggen. Op die manier hopen ze de twee handelscentra aantrekkelijker te maken. De actie kan rekenen op 2.500 euro provinciale subsidie.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde dit jaar voor in totaal 140.000 euro aan subsidies goed om de lokale detailhandel in de provincie te ondersteunen. Eén van de projecten die ‘in de prijzen’ viel, was het Zelzaatse bevlaggingsproject. “Lokale detailhandelaars zorgen voor vitaliteit en activiteit in de kern van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat we de lokale handelaars en gemeenten ondersteunen. Een bevlaggingsactie is daarvan een perfect voorbeeld”, weet gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), bevoegd voor middenstand. In Zelzate zijn ze erg opgetogen met de subsidie. “Vlaggen zijn het perfecte middel om te laten zien dat er een nieuwe wind door onze gemeente waait”, klinkt het.