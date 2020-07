Vlaanderen zegt (voorlopig) neen tegen lokale contactopsporing: “We doen door. ’t Zou niet de eerste keer zijn dat ze het geweer van schouder veranderen” Kristof Vereecke

29 juli 2020

13u00 9 REGIO Vlaanderen weigert voorlopig het licht op groen te zetten voor de lokale contactopsporing die de huisartsen in Zelzate en Wachtebeke samen met de lokale besturen op poten willen zetten. Volgens Vlaanderen zouden er problemen zijn met de privacy en leeft de vrees dat mensen twee keer gebeld zouden worden. “Onbegrijpelijk”, klinkt het langs het kanaal Gent-Terneuzen. “De overheid remt contactonderzoek af, terwijl we nu voluit op het gaspedaal moeten duwen.”

Om een tweede golf van het coronavirus tegen te gaan, beslisten gemeenten Zelzate en Wachtebeke om zelf aan lokale contactopsporing te doen. Tot ieders grote verbazing in beide gemeenten doet Vlaanderen moeilijk over het lokale initiatief. “Er zouden vragen zijn rond de privacy”, zegt Zelzaats schepen van Welzijn en Gezondheid Geert Asman (PVDA). “Maar die vragen hebben we via ons protocol al allemaal weten te weerleggen. Daarnaast vreest Vlaanderen dat mensen twee keer opgebeld zullen worden en dat de contactopsporing daardoor contraproductief zou werken. Maar da’s een beetje de omgekeerde wereld. Vlaanderen zou er net moeten voor zorgen dat wij onze gegevens sneller aan hen kunnen bezorgen zodat het virus sneller ingedijkt kan worden.”

Parlementslid Steven De Vuyst (PVDA) probeerde eerder minister van Volksgezondheid Maggie De Block al te overtuigen van het voordeel van lokale contacttracing. “Het virus is momenteel tien keer efficiënter dan de Vlaamse contactopspoorders. Nochtans heeft lokale contactopsporing al bewezen het virus te kunnen verslaan. In Antwerpen slaagde Geneeskunde voor het Volk erin 10 andere besmettingen op te sporen nadat ze eerder twee besmette gevallen vaststelden in hun praktijk. Ook Kortrijk is bezig met lokale contactopsporing. In plaats van die initiatieven tegen te werken, zou Vlaanderen net een duwtje in de rug moeten geven. Het initiatief in Zelzate en Wachtebeke afremmen is in dat opzicht onbegrijpelijk.”

Gouverneur

Asman, zelf dokter van beroep, treedt De Vuyst bij. “Ook alle experts stellen dat lokale contactopsporing in de eerstelijn cruciaal is om besmettingen snel op te sporen en in quarantaine te plaatsen. We merken in onze gemeente dat besmette inwoners pas na vier dagen worden gecontacteerd door de contacttracers van de overheid. Dat is veel te laat. Via de gouverneur vernemen we nu dat dit project van de Vlaamse overheid niet van start mag gaan. Wij begrijpen er niets van. Lokaal contactonderzoek is cruciaal in de strijd tegen corona.” Toch zijn ze in Zelzate en Wachtebeke niet van plan bij de spreekwoordelijk pakken te blijven zitten. “We gaan door met het uitwerken van onze protocols in de hoop dat minister Beke toch nog het licht ziet. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze het geweer van schouder moeten veranderen”, besluit Asman.

Vijf na twaalf

Vlaams parlementslid Tom De Meester (PVDA) eist ondertussen uitleg van minister Wouter Beke: “Dit is ongehoord. Minister Beke looft in de media de lokale contactopsporing maar verhindert tegelijk om dat ook in de praktijk te brengen. Waar zijn we mee bezig?” stelt De Meester. “In plaats van lokale initiatieven te blokkeren, zou minister Beke de bestaande goede voorbeelden van eerstelijns contactopsporing beter veralgemenen en ondersteunen over heel Vlaanderen. Het is vijf na twaalf”, besluit De Meester.